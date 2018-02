Jennifer Lopez, i figli compiono 10 anni: Mi avete insegnato l amore

Spengono 10 candeline i figli di Jennifer Lopez e Marc Anthony. I gemelli Emme Anthony e Maximilian David Muniz si godono la festa organizzata dalla mamma con una montagna di dolciumi e due torte personalizzate. I bambini brindano felici e la pop star su Instagram condivide una tenera dedica in cui sottolinea come i figli abbiano cambiato la sua vita per sempre e la sua anima e ringiovanito la sua esistenza: "Mi avete insegnato l'amore e la vita in un modo che mai avrei immaginato. E sono sempre più innamorata di quei bei volti".