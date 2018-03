Irene Capuano, pancione social: il figlio di Francesco Arca si chiamerà Brando Maria

"Sei sicura??? Eh si credo proprio che ci siamo! Ha deciso lei e qualsiasi altro nome per lei è un no!!!!! Quindi vada per Brando Maria Arca finalmente ad un mese dalla nascita abemus nome". Così Irene Capuano, compagna dell'attore Francesco Arca, ha svelato ai social il nome del secondogenito. In realtà scelto col benestare della piccola Maria Sole, prima figlia della coppia.



"Qui si lievita.... la mia pancia cresce e sembra una grande cocomero... il tempo passa veloce e se penso che a fine mese sarò una mamma bis mi si riempie il cuore. Avevamo deciso che il nome del maschietto l’avrei dovuto scegliere io... ma Maria Sole non sente ragioni.... E alla fine vincerà lei!" ha aggiunto in un altro post.