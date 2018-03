Ireland Baldwin, mano... sul cuore

Prima seria, con un giubbotto sportivo e una scollatura maliziosa. Poi più rilassata, con le labbra a cuoricino e la mano che con decisione sposta il giubbotto e agguanta il seno sinistro. Ireland Baldwin, figlia di Alec e Kim Basinger, non è nuova a questo tipo di provocazioni. In questo caso lo scatto, postato sul suo profilo Instagram, vuole celebrare l'hastag #tittytuesday che è diventato virale da qualche tempo sui social. Ma solo qualche giorno fa Ireland era apparsa senza veli per una causa molto più nobile, quella in favore della Peta. Il suo fisico scultoreo e la scritta "meglio nuda che in pelliccia" aveva attirato le attenzioni di numerosi follower.