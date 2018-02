Ilaria D Amico, “pallone d oro” dello struscio milanese

Nel look potrebbe vincere il pallone d'oro, lei che per una passeggiata milanese tiene tra le mani proprio un pallone... da calcio. Ilaria D'Amico svetta per le vie milanesi con la sua falcata e il suo stile impeccabile. Cappottino multicolor, maglioncino e sciarpa abbinate, tacchi alti e capelli al vento, la compagna di Gigi Buffon si lascia fotografare raggiante, mentre accompagna il figlio tenendo il pallone da gioco in mano con disinvoltura. La giornalista senza calcio non sa stare nemmeno durante una semplice camminata...