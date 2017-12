clicca per guardare tutte le foto della gallery

Quando si dice “gente di spettacolo”. Ecco a voi i Rodriguez. Sul set di uno shooting fotografico, Belen, Cecilia e Jeremias filmano papà Gustavo che improvvisa un numero con il violino. I figli ridono divertiti e orgogliosi, il capo clan è soddisfatto del suo show che finisce in men che non si dica sui social. Mamma Veronica è impegnata a scegliere gli abiti e a Santiago non resta che giocare con un enorme orsacchiotto...