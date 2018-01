In vacanza alle Maldive con il marito Tomaso Trussardi e le figlie, Michelle Hunziker non sta più nella pelle: bikini mozzafiato, baci a go go e ironia da vendere. Sul profilo della figlia Aurora Ramazzotti posta una foto in cui accarezza un finto pancione illuminato: sarà solo uno scherzo o l'augurio per il suo 2018?