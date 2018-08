Harry e Meghan, le statue di cera "viventi" in giro per Londra

In un parco con un beagle, mano nella mano camminando per le strade di Londra, prendendo un taxi o bevendo una birra... Harry e Meghan attirano l'attenzione anche se in veste di statue di cera "viventi". Il duca e la duchessa di Sussex che sono stati avvistati nella capitale inglese sono in realtà due attori che, indossando maschere di cera e parrucche, stavano promuovendo una nuova attrazione del celebre museo Madame Tussauds, cioè lo spettacolo "Harry e Meghan Live". Un'esperienza che permette ai visitatori di incontrare, quasi come fossero "reali", i neo sposini.