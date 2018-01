"Una promessa è una promessa", cinguetta Giulia Calcaterra "costretta" da un amico a mangiare dei grilli essiccati. L'ex naufraga che ha in mano un pacchettino di insetti insaporiti con la cipolla, in una clip condivide il momento in cui mastica concitatamente il suo snack. Poi, con un gesto di altruismo, offre gli animaletti a Karina Cascella, Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci che incuriositi (e un po' disgustati) non si tirano indietro.