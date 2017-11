clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una delle feste più sentite negli Stati Uniti è il Thanksgiving Day (che si celebra il quarto giovedì di novembre). Le famiglie ringraziano per quello che hanno e come da tradizione consumano il tacchino. Da Cindy Crawford, a Oprah Winfrey a Bella Hadid, ecco come trascorrono il Giorno del Ringraziamento le celebrity...