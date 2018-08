Gianluca Vacchi, festa di compleanno "Smeralda"... con balletto

"Oggi è il mio compleanno, tutti ne abbiamo uno una volta all'anno però abbiamo anche 364 non compleanni e sono quelli che voglio celebrare per il resto della mia vita", ha detto in un video social Gianluca Vacchi, dall'alto... del suo aereo privato, prima di atterrare in Costa Smeralda e festeggiare i suoi 51 anni in un locale esclusivo con la sua fidanzata Sharon Fonseca, Flavio Briatore e tanti amici. Torta, stacchetto danzante per gli amici e poi in consolle tutta la notte...