Con uno stacchetto di coppia a bordo piscina con Sharon Fonseca, sua dolce metà, Gianluca Vacchi ha fatto il botto di like con più di 3milioni di visualizzazioni. Era dai tempi in cui si "esibiva" con la sua ex Giorgia Gabriele che non faceva certi... "numeri". E visto che fermo non sa stare, l'imprenditore bolognese torna a ballare da solo, ma questa volta mentre fa la crioterapia a -140° C.