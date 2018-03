Gianluca Vacchi autocelebrativo, tatua il suo volto sulla schiena

Chi, se non Capitan America poteva tatuare la schiena di Gianluca Vacchi? La dida a margine del video social in cui mostra il suo ultimo tattoo parla chiaro: "I supereroi trattano solo con i supereroi". Ma cosa si è fatto incidere l'imprenditore bolognese nell'ultimo lembo di pelle della schiena rimasto ancora intatto? Se stesso, ovviamente. Ebbene sì, il suo volto con il dito indice davanti alle labbra... mettendo tutti a tacere. Proprio di recente Vacchi ha rilasciato un'intervista al magazine "Rolling Stone" in cui affermava: "In Italia sembra che sono uno che fa l'idiota, fa i balletti, ride e scherza. All'estero i numeri parlano diversamente". Che sia un messaggio per la nazione?