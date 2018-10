Giacomo Urtis, un weekend di festeggiamenti per il compleanno

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Weekend di festa per il famoso chirurgo dei vip Giacomo Urtis che si è diviso tra Roma e Milano, dove vive e dove sono collocate le sue cliniche di medicina estetica e chirurgia , per celebrare il suo compleanno. Venerdi ha partecipato con i suoi più cari amic, all’inaugurazione di un insolito ristorante romano tra Campo de' Fiori e piazza Farnese. Oltre 200 invitati, tutti rigorosamente personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, della moda, dei blog e della tv. Festeggiamento più intimo il giorno seguente a Milano, in una rinomata pizzeria, contornato da familiari e pochi, ma stretti, amici.