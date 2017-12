Georgina bomba sexy, guarda la compagna di Ronaldo a 15 giorni dal parto

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ha dato alla luce la sua bambina quindici giorni fa ed è già in forma smagliante. Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo è stata fotografata a un evento benefico con addosso jeans attillati, tshirt bianca e giubbino di pelle. Curve esplosive e forme prorompente strette in un look mozzafiato. La coppia ha allargato velocemente la famiglia: oltre a Alana Martina, nata lo scorso 12 novembre, ci sono anche Eva e Mateo, nati lo scorso giugno da madre surrogata, e Cristiano Jr, nato da una relazione precedente del calciatore.