Gaia Lucariello, la compagna di Inzaghi salva una bimba dal soffocamento

Vacanza con fuoriprogramma per Gaia Lucariello, compagna di Simone Inzaghi, che ha salvato una bambina di pochi mesi dal soffocamento. A renderlo noto l'amica Michela Quattrociocche (moglie di Alberto Aquilani), che su Instagram si è complimentata con lei per l'intervento: "Grazie al suo coraggio e alla conoscenza dell'adeguata manovra è riuscita a salvarle la vita. Questo lo scrivo per incoraggiare tutti voi a partecipare al corso di disostruzione pediatrica perché basta un attimo a salvare una vita". Un consiglio condiviso in pieno dalla stessa Lucariello, che via social ha ribadito: "Tutti dobbiamo essere preparati alla manovra di Heimlich..."