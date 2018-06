Francesca Piccinini e il fidanzato Gabriele, che musi lunghi!

Camminano a distanza, non si rivolgono la parola, neppure uno sguardo. Musi lunghi e passi ben distesi tra Francesca Piccinini e il fidanzato Gabriele, pizzicati dai paparazzi per le vie del centro a Milano. In via Montenapoleone la passeggiata per la pallavolista e la dolce metà diventa un incubo. Lui decide di entrare in un bar a prendere un caffè e lei non vuole fargli compagnia, tanto che viene richiamata a gran voce. Quando si accorge dei fotografi la coppia impreca e si allontana in taxi...