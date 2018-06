Francesca Cipriani: dopo mesi da naufraga è a caccia di nuovi tacchi vertiginosi

E' stata una delle protagoniste assolute dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. E anche lì, pur dovendo vivere in spiaggia 24 ore su 24, ha dato modo di mostrare la sua passione per i tacchi, sfoggiandoli anche in se il contesto non era dei più adatti. Adesso, tornata a Milano, Francesca Cipriani può dar sfogo alla sua passione rimpinguando la sua collezione di scarpe. Eccola mentre fa shopping in centro provando un modello davvero... vertiginoso.