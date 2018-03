Ferragni-Fedez: guarda la pianta del nuovo appartamento milanese

Ore importanti in casa Fedez-Ferragni a Los Angeles. In America prima è arrivata la mamma di Chiara, Marina, pronta a coccolare la figlia in prossimità del parto, e poi anche mamma e papà del rapper. La coppia sta per avere un bebè e tutta la famiglia si è riunita Oltreoceano per non perdersi la nascita di Leonardo. Intanto si progetta anche la nuova casa milanese di Chiara e Fedez. In un video social il rapper mostra i genitori riuniti al tavolo con la Ferragni per discutere sui dettagli dell'appartamento con la pianta davanti. A giudicare da quel che si intravede, nel buen retiro della coppia non mancherà proprio nulla!