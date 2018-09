clicca per guardare tutte le foto della gallery

La fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez salutano i fan mentre arrivano a Palazzo Nicolaci, a Noto, per il party che precede il loro matrimonio di sabato pomeriggio. Per i troppi fan ammassati sulle transenne, la coppia, su consiglio dello staff e degli uomini della security, ha evitato di sfilare lungo la strada come era stato programmato dall'organizzazione.