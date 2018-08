clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Mi manchi già", scrive Federica Pellegrini riferendosi a Formentera dove ha appena trascorso le sue vacanze da single con le amiche-colleghe. Una tappa fissa per la nuotatrice che anche quest'anno ha postato la foto di rito con la sua crew: lato B in primo piano per tutte! Sfoglia l'album social di Kikka, tra sole e mare di giorno e nottate allegre...