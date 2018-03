Selfie in bagno con un costume intero sgambato per Federica Pellegrini che interroga lo specchio per sapere quale, tra i tanti indossati, le stia meglio. In realtà a rispondere con solerzia sono i fan che poco si interessano alla "divisa", ma molto di più al suo "contenuto". Non è l'indumento sportivo a fare la differenza ma chi lo indossa, è il parere comune dei suoi follower che la seguono incantati.