Siparietto esilarante per Federica Panicucci e Marco Bacini nel parcheggio fuori dal ristorante in cui hanno da poco finito di pranzare. La presentatrice con una clip su Instagram Stories si diverte a prendere in giro il compagno che ha in mano un vassoio in alluminio: "Sei uscito dal ristorante col doggy-bag? No, ma dai... non ci posso credere". "No, ma non è mio. E' tuo!", risponde Marco alla Panicucci sorridendo.