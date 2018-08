Non sono ancora finite le vacanze di Federica Panicucci che, dopo la spiaggia di Guadalupe e quella di Forte dei Marmi, si sta godendo la sabbia bianca delle Maldive. Tra un tuffo in mare circondata dai pesciolini e uno in piscina, la conduttrice mette a nudo le sue forme toniche in bikini mentre il compagno Marco Bacini sfoggia addominali di ferro. Poi insieme si regalano momenti di coccole sul divano e in un romantico bagno notturno.