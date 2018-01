Federica Nargi, vacanza sulla neve con Matri e Sofia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Vacanze invernali ad Andermatt per Federica Nargi e Alessandro Matri. La ex velina e il calciatore hanno portato la loro piccola Sofia sulla neve. I social impazzano di immagini della tenera famigliola con Matri che spinge il passeggino tra la neve, carico di zaino e bob sulle spalle e chiede ironico alla Nargi: “Devo portarti qualcosa d'altro?”. E poi tuffi nella piscina dell'hotel (con una sensuale Federica in costume nero) e risate tra risalite e discese dalle piste...