clicca per guardare tutte le foto della gallery

Fino al 4 novembre l'horror più bello lo si può vivere a Gardaland Magic Halloween. Ad inaugurare la festa a tema la ex velina Federica Nargi, accompagnata dalla piccola Sofia, avuta dal marito calciatore Alessandro Matri. Con una curiosa “caccia allo zombie” trasmessa in diretta sui social, Federica si è divertita ad esplorare il parco e a cimentarsi in simpatici indovinelli...