Fabrizio Corona torna in Tribunale mano nella mano con la fidanzata Silvia

Fabrizio Corona ha ritirato il suo vestito nuovo dal sarto poche ore prima di indossarlo in Tribunale a Milano. Alla prima udienza del processo d'appello per i 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto di casa della sua collaboratrice e in due cassette di sicurezza in Svizzera, l'ex re dei paparazzi si è presentato in aula impeccabile. A tenergli la mano la fidanzata Silvia Provvedi, con cui ha avuto un breve periodo di crisi poche settimane fa. Insieme a loro anche l'altra "Donatella", Giulia.