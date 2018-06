clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Anche le principesse fanno la pipì", sottolinea Fabrizio Corona mentre riprende Silvia Provvedi in un bagno pubblico accovacciata sulla turca. Dopo qualche ora la fidanzata si vendica con lo stesso siparietto intimo: "Per chi non lo sapesse anche il vanitoso CORONA espelle gioielli".