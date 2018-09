Fabrizio Corona festeggia Zoe, ma dice: "Non cambierò mai"

“Passion & Tattoo. Auguri piccola Mowgli” sono gli auguri social che Fabrizio Corona ha dedicato alla sua nuova fiamma Zoe Cristofoli. Lei, influencer 22enne, in un'intervista ha detto: “Cosa voglio da lui? Che cambi, su tante cose. Non sono qui per salvarlo, si deve salvare da solo. Lo merita”. Pronta è arrivata la risposta di Fabrizio, che si è fatto fare un nuovo tatuaggio sul collo e sui social ha scritto: “Non cambierò mai. Rebel. New tattoo”.