Eva Grimaldi e Imma Battaglia incontrano il wedding planner dei vip. Matrimonio imminente?

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Nozze sempre più vicine per Eva Grimaldi e Imma Battaglia? Solo lo scorso giugno, sulle pagine di Chi, la coppia aveva confermato l'intenzione di sposarsi. E a giudicare dalle recenti immagini pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, i preparativi sarebbero già in corso. L'attrice e l'attivista Lgbt sono state pizzicate a pranzo in un ristorante romano con il più celebre wedding planner italiano. Tra chiacchiere, risate e buon cibo, ci scappa pure un tenero bacio tra Eva e Imma.