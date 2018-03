clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Tanti auguri amore mio. Gabrio Tullio. Il tempo vola", scrive Eros Ramazzotti sui social in occasione del terzo compleanno del figlio avuto da Marica Pellegrinelli. Festa all'aperto in una giornata di sole milanese, una torta con un personaggio dei Minions, amici, palloncini e regali. Seduti a terra, tra seggioline e tappeti, ci sono anche Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo che, in mezzo a tanti giochi torna un po' bambino...