Enrico Brignano e Flora Canto in festa per il primo compleanno della figlia

Prima candelina per Martina, figlia di Enrico Brignano e Flora Canto. Per lei una festa speciale con i personaggi del suo cartone animato preferito e una torta spettacolare. Dedica social da parte dell'attore: "Auguri amore mio buon primo compleanno" e di mamma Flora: "Alle h11:38 di un anno fa sei arrivata tu... ed in quel preciso istante sei diventata la mia vita.. Tutto ha avuto un altro sapore e sei riuscita a riempire ogni instante con sorrisi, carezze, abbracci, capricci, notti insonni, dolci manine sul mio viso, piedini da mordere e molto altro.. Buon compleanno dolcissimo Amore mio... che Dio ti benedica e ti regali il meglio che la vita possa offrirti..."