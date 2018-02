L'ombelico più bello? Quello di Emily Ratajkowski. L'ultima tendenza della chirurgia estetica è il rimodellamento dell'ombelico in vista della prova bikini e dell'estate. Pare che chiedano tutte di averlo come quello della modella. Intanto lei, per farsi ammirare meglio, si spoglia completamente e resta in topless pure sulla cover di Vanity Fair Spagna. Uno spettacolo tutto da sfogliare per poter “copiarne” il nude look!