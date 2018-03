Prima il debutto ufficiale di coppia al Film Independent Spirit Awards di Santa Monica, California, poi un after party degli Oscar 2018 per scambiarsi coccole e baci, infine un topless incredibile per mostrare ai follower la fede nuziale. Emily Ratajkowski, giovane sposina, non smette di stupire i fan. Tra gli scatti social spunta l'anulare con l'anello di matrimonio, anche se l'occhio dei follower è distratto da altre parti del corpo...