Quando quel vedo-non vedo stuzzica più del "solito" topless... E' il caso del look di Emily Ratajkowski sfoggiato durante la sua serata glamour in Costa Azzurra. Per l'occasione la modella ha indossato un rettangolino di stoffa colore argento per coprire il suo florido seno. Scollatura frontale sul décolleté e il sideboob laterale sono ad alto tasso erotico. Non meno intrigante la schiena nuda con quei laccetti "sadomaso"...