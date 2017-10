Provocatoria come sempre. Emily Ratajkowski non perde occasione per surriscaldare i follower. Nelle ultime immagini compare in topless in un hotel superlusso a Marrakech. La modella, incurante del codice di abbigliamento dell'albergo marocchino che prevede un look elegante in tute le zone pubbliche, sfoggia un kimono sotto il quale si intravede il seno al vento...