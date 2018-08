Elisabetta Gregoraci, vacanza d amore a New York con Francesco

In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 22 agosto, e in anteprima su Tgcom24, le foto della vacanza d'amore a New York di Elisabetta Gregoraci con il nuovo compagno, Francesco Bettuzzi. A otto mesi dalla separazione ufficiale e consensuale da Flavio Briatore, la showgirl e l'imprenditore parmense sono stati pizzicati a passeggio per le vie della Grande Mela in atteggiamenti complici. Sfoglia la gallery, guarda le vacanze Oltreoceano di Elisabetta...