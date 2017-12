Elisabetta Canalis non ha mai nascosto la sua sensibilità animalista. E così torna a posare per la Peta, dopo il nudo integrale di qualche anno fa. Eli posa in un bikini di stoffa color carne, in versione novella Jane di Tarzan, con tanto di serpentone al suo fianco e foresta alle spalle. Lo slogan invita a evitare indumenti di pelle di animali esotici: "Vivi in modo selvaggio e lascia vivere gli animali selvaggi. Non indossare pelli esotiche".