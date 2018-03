Vicino alla torretta come una sexy guardaspiaggia Elisabetta Canalis gioca con il suo cane in costume e shorts mettendo in luce addominali scolpiti e gambe toniche. Sempre al top della forma la showgirl è tornata ad allenarsi in palestra al fianco dell'amica Maddalena Corvaglia con cui su Instagram condivide scatti in cui si impegnano... a divertirsi.