Elisabetta Canalis, capezzolo a vista e parrucchiere in spiaggia

Le distanze non sono un problema per Elisabetta Canalis che pochi giorni fa era in Sardegna e in queste ore si sollazza nelle acque delle Bahamas tra razze, squali e tartarughe. In vacanza con la figlia Skyler e l'amico Niky, la showgirl sfoggia curve da capogiro tra il lato B sodo e il décolleté impeccabile. E mentre si riposa all'ombra regala pure un siparietto hot mostrando una porzione di capezzolo. Poi, di rientro in stanza approfitta del suo hair stylist di fiducia per una spuntatina ai capelli... fronte mare.