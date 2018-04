Elisa Isoardi, un venerdì sera da leoni a stirare camicie

Il venerdì sera lo trascorre stirando la camicia bianca come una perfetta casalinga, il sabato mattina a colazione prende propoli, antibiotico, spray per il mal di gola e fermenti lattici per la flora intestinale. I follower a Elisa Isoardi scrivono: “Non sei messa bene!”. La presentatrice si scusa via social: “Oggi sarei dovuta essere a Scheggino in provincia di Perugia per onorare il tartufo nero ma purtroppo mi sono svegliata con un abbassamento repentino di voce, chiedo scusa a tutti gli abitanti e agli amici che avevano deciso di condividere con me questa bella giornata. Spero di tornare al più presto per abbracciarvi tutti. Il medico mi ha prescritto gli antibiotici...”.