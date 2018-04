Un gelato all'Arco della Pace, una passeggiata al parco e una sosta ai giochi. In una giornata di sole milanese, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, sua moglie da cinque mesi, trascorrono il pomeriggio all'aperto con i loro bambini, Lua Sophie (6 anni) e Sol Gabriel (1). Look casual per la coppia di sportivi che non perde occasione per scambiarsi tenere effusioni in pubblico.