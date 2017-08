Diletta Leotta sexy sui social... si scatena anche il Gladiatore

Le vacanze social di Diletta Leotta con tanto di foto sexy scatenano i suoi fan con commenti non sempre molto educati. Ma l'ultima foto comparsa su Facebook che ritrae Diletta con delle sue amiche ha acceso l'interesse di un personaggio noto al grande pubblico, Luca Ward. L'attore è spesso ricordato per il suo straordinario doppiaggio nel film Il Gladiatore, con Russel Crowe. I suoi ammiratori spesso gli chiedono di rifare alcune scene. E per questo, di fronte all'ultima immagine di Diletta, non ha potuto far altro che "resuscitare" il suo Massimo Decimo Meridio. Facendo il pieno di like, ovviamente.