Ultimi scampoli di vacanze per Fabio Quagliarella e Debora Salvalaggio. La coppia, dopo aver viaggiato da Los Angeles ai Caraibi, è rientrata in Italia per gli impegni di campionato. A Ponte di Legno il calciatore della Sampdoria si è allenato con la squadra, ma nel fine settimana si è concesso una fuga romantica a Santa Margherita Ligure con la sua dolce metà. Ecco Debora sorridente e sexy in piscina in Liguria con Fabio...