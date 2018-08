David e Victoria Beckham vacanze tra star... in barca con Elton John e... Elizabeth Hurley

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una bella amicizia quella che lega da anni Elton John a David Beckham. Degna di una vacanza insieme. E così le due superstar hanno deciso di condividere qualche giorno di relax in Costa Azzurra con le rispettive famiglie. Negli scatti social postati da entrambi eccoli in barca al largo di Cannes, l'ex calciatore super sexy a torso nudo e la popstar in camicia a fiori. Con loro anche David Furnish, compagno di Sir Elton, Victoria Beckham e... Elizabeth Hurley.