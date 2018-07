Croazia in finale, per Nina Moric festeggiamento Favoloso

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sotto il cielo di Zagabria è tornato il sereno tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. La coppia, scoppiata durante la permanenza dell'imprenditore al Grande Fratello, ha festeggiato la vittoria in semifinale della Croazia contro l'Inghilterra ai Mondiali di calcio. Nella sua città natale per fare visita alla madre, la modella è stata accompagnata proprio dal suo ex, lo stesso di cui Nina aveva detto: "Con lui manco morta". Ma, a quanto pare, l'amore è amore... e Favoloso potrebbe essere riuscito a fare di nuovo breccia nel cuore di Nina.