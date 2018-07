Passeggiata al tramonto con i piedi in mare per Cristina De Pin in vacanza con il suo pancione. Cappello di paglia in testa, occhiali da sole e un tankini (costume con slip e canotta al posto del reggiseno), che le protegge il ventre materno dai raggi solari. Bella con le sue forme lievitate, presto regalerà un fratellino o una sorellina alla sua piccola Mariam Montolivo.