Sotto la mini salopette in denim... niente! E' così che la sexy Cristina Buccino fa letteralmente impazzire i suoi follower. Seduta a terra di profilo, mostra in primo piano un sidebood da paura con un ampio scorcio sul florido seno nudo e uno stacco di coscia che sottolinea le sue forme. A piedi nudi, riceve tanti complimenti dai suoi ammiratori: dita affusolate e "particolarmente" lunghe non sono poi così comuni...