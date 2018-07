Costanza Caracciolo, pancione allo scoperto in barca

A nulla è servito un selfie strategico in barca per Costanza Caracciolo: un paparazzo è riuscito a immortalare la showgirl... e le sue curve materne in bikini (come mostrano le immagini di Chi). E non ci sono più dubbi: la cicogna è in volo e Christian Vieri diventerà papà per la prima volta. Al momento la coppia vive una relazione a distanza, l'ex velina sta trascorrendo l'estate in famiglia, nella sua Sicilia, Bobo è atterrato da poche ore a Milano dopo essere stato a Doha per impegni di lavoro.