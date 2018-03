Costanza Caracciolo, lato B baciato dal sole

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Niente di più facile che trovare Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sulla spiaggia di Miami. La coppia condivide sempre più spesso lunghi momenti in Florida dove vive e lavora l'ex calciatore mentre l'ex velina prende lezioni di inglese sognando un programma tutto suo negli Stati Uniti. Lontani dai loro impegni quotidiani i due si ritrovano sul lettino in riva al mare a chiacchierare e consumare cibo asiatico. Con un bikini minimal che evidenzia le strepitose curve del lato B, Costy si gira di schiena per perfezionare la sua tintarella e lo spettacolo, immortalato da "Novella 2000", è irresistibile.