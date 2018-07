Compleanno da vip: guarda la festa della piccola Beckham

Palloncini colorati, una torta a forma di unicorno e un pony in regalo per la piccola Harper Beckham che spegne sette candeline. Auguri e dediche social da parte di mamma Victoria e papà David che scrive: "Quello che posso dire della mia piccola principessa è che è perfetta in ogni modo possibile. Harper Seven compie 7 anni, buon compleanno alla mia ragazza! Questa piccola è così amata dai suoi fratelli, da mamma, da papà. È una ragazza speciale, mi fa sorridere ogni giorno".